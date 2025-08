Paris FC : Hector Fort va bientôt décider

Hector Fort est un des gros dossiers du moment, puisque le jeune latéral droit barcelonais est convoité par le Paris FC. Et le FC Barcelone est plutôt vendeur, puisque la direction blaugrana a même recommandé au joueur de partir dans le cadre d’un prêt ou d’une vente avec droit de rachat pour qu’il puisse avoir le temps de jeu qu’il n’aura pas à Barcelone.

Et comme l’indique Sport, le joueur devrait prendre sa décision concernant son avenir très rapidement. En plus du Paris FC, plusieurs clubs de Liga et d’autres championnats sont intéressés par ses services, et la concurrence s’annonce rude. Affaire à suivre…