Manchester United finalise le transfert de Benjamin Sesko

Manchester United veut du sang neuf. Cet été, les pensionnaires d’Old Trafford ont déjà accueilli Bryan Mbeumo et Matheus Cunha pour un total de 150 M€. Une somme élevée quand on sait que Sir Jim Ratcliffe n’est pas du genre à lâcher des euros facilement. Mais le besoin était urgent pour les Red Devils, qui veulent retrouver les sommets cette saison sous les ordres de Ruben Amorim.

Un technicien qui veut souhaitait également l’arrivée d’un attaquant. Assis depuis novembre sur le banc mancunien, le technicien portugais n’a pas été convaincu par les forces en présence, notamment par Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee. Plusieurs noms ont été cités du côté d’Old Trafford dont celui du Français Hugo Ekitike, qui a signé à Liverpool. Randal Kolo Muani a aussi été mentionné, lui qui pourrait retourner à la Juventus.

Sesko va rejoindre MU

Ces derniers jours, c’est surtout le nom de Benjamin Sesko qui revient. Le buteur du RB Leipzig a été approché par les Mancuniens. Dans le même temps, Newcastle, qui cherche à remplacer Alexander Isak qui veut rejoindre Liverpool, s’est aussi positionné. Les Magpies ont même dégainé plusieurs propositions, dont la dernière de 82,5 M€, plus 2,5 M€. Mais l’avant-centre a une grosse préférence pour MU.

Les Reds Devils ont fait une offre inférieure de 75 M€, plus 10 M€ de bonus pour le Slovène. Mais The Athletic assure que Manchester United touche au but. Le joueur a fait savoir qu’il veut rejoindre le club entraîné par Amorim. Le média anglais assure qu’un accord est très proche entre les deux écuries et, sauf retournement de situation, Sesko sera un joueur de MU cet été. Le joueur s’est d’ailleurs déjà entendu avec les Red Devils concernant son contrat. Il signera jusqu’en 2030 selon le journaliste Fabrizio Romano. Il reste en revanche encore à s’entendre entre clubs sur le prix final et quelques détails, mais le dossier est en très bonne voie.