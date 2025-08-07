MHSC : Jordan Ferri rejoint la Sampdoria

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Jordan Ferri quitte Montpellier pour rejoindre la Sampdoria. La nouvelle a été communiquée ce jeudi matin par les Héraultais.

«Au club depuis l’été 2019, le milieu de terrain de 33 ans quitte le MHSC après 187 matchs disputés sous nos couleurs, toutes compétitions confondues et 3 buts inscrits. Bonne continuation Jordan.» Une nouvelle aventure commence pour l’ancien de l’OL.