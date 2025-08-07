Le Genoa dévoile un maillot extérieur chargé d’histoire pour 2025/26

Le Genoa CFC et son équipementier Kappa, dévoilent une nouvelle fois une pièce marquante avec le maillot extérieur 2025/26, placé sous le signe de l’histoire et de l’identité génoise. Dominé par la Croix de Saint-Georges, croix rouge sur fond blanc, le design s’inspire directement du drapeau de la République de Gênes, un symbole que l’on retrouve également dans le blason du club aux côtés du légendaire Griffon. Plus qu’un simple élément graphique, cette croix incarne un héritage profondément enraciné dans la ville et son club. Elle évoque aussi un lien fort avec l’Angleterre : au Moyen Âge, les navires anglais pouvaient arborer la Croix de Saint-Georges en échange d’un tribut versé à Gênes, renforçant un pont culturel que ce maillot revendique fièrement.

Cette passerelle historique entre Gênes et le monde anglo-saxon est d’ailleurs au cœur de la campagne de lancement, portée par le slogan « It’s coming home » (Il rentre à la maison, Ndlr). Un clin d’œil assumé aux origines britanniques du Genoa, fondé en 1893 par des citoyens anglais, dont James Richardson Spensley, figure centrale du développement du football italien. Le maillot est orné de détails soignés : la croix réapparaît à l’arrière du col, un Griffon en relief souligne le torse, et l’ensemble est sublimé par des finitions modernes. Tournée entre Londres et Gênes, la campagne célèbre ce double ancrage à travers l’image du stade Luigi-Ferraris, véritable pont architectural entre tradition et modernité.