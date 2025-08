OM : la folle rumeur Harry Maguire

Manchester United a repoussé cinq offres pour Harry Maguire cet été, selon le Daily Mail. Des clubs anglais et italiens s’étaient positionnés, mais les dirigeants mancuniens ont indiqué vouloir conserver le défenseur de 32 ans. Son contrat, estimé à 220 000 euros par semaine, court jusqu’à l’été 2026 après une prolongation automatique d’un an activée en janvier. Bien qu’aucune discussion formelle n’ait encore eu lieu, le club laisse entendre qu’une prolongation pourrait être envisagée. Maguire, arrivé en 2019, souhaiterait rester à Manchester et suivre les traces de figures emblématiques du club.

Malgré tout, sa situation continue d’attirer l’attention. Fenerbahçe, Besiktas et Galatasaray, mais aussi Monaco et l’OM, surveilleraient de près son avenir, d’autant qu’il sera libre de négocier un départ dès janvier si aucun accord n’est trouvé. Ce qui semble très étonnant, notamment concernant Marseille. Son redressement sous Ruben Amorim, après avoir perdu le brassard et failli quitter le club, a toutefois été remarqué. Redevenu un élément clé, il s’est même offert un but décisif face à Lyon en Ligue Europa l’année passée, et a brièvement retrouvé le capitanat en l’absence de Bruno Fernandes. Par ailleurs, Maguire est membre d’un groupe de 6 leaders, sur qui, Ruben Amorim, compte pour redresser son vestiaire.