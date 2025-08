Evan Ferguson confie avoir été proche de l’OM

Après des débuts canons à Brighton et à seulement 18 ans, Evan Ferguson a marqué un temps d’arrêt dans sa courbe de progression. Il a été envoyé en prêt à West Ham en seconde partie de saison l’an passé, puis à la Roma depuis quelques semaines pour se relancer. C’est pourtant à l’OM qu’il aurait pu rebondir en janvier dernier, comme il le confie à La Gazzetta dello Sport ce mercredi.

La suite après cette publicité

«Le coach m’a envoyé un message en janvier, il voulait me recruter à Marseille», affirme l’international irlandais (22 sélections, 5 buts) au quotidien aux pages roses. Il poursuit, «content d’être ici (à Rome)», le joueur de 20 ans n’a pas non plus oublié Roberto De Zerbi sous lequel il a explosé lors de leur passage commun chez les Seagulls (2022-2024).