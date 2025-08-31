Manchester City, Équipe de France : terrible nouvelle pour Rayan Cherki

C’est assurément l’un des transferts les plus excitants du mercato estival. Auteur d’une saison grandiose avec l’Olympique Lyonnais (12 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues), Rayan Cherki a fait taire tous ses détracteurs lors de la dernière cuvée. Auteur d’un premier rassemblement inoubliable avec l’équipe de France en juin avec un premier but exceptionnel contre l’Espagne pour sa première cape, le crack lyonnais a franchi de nombreux caps la saison passée. Forcément, cette nouvelle dynamique a attisé de nombreuses convoitises pour le virtuose de 22 ans.

La suite après cette publicité

Convoité par de nombreux clubs, Cherki a néanmoins fait le choix de rejoindre Manchester City au début du mercato. Un choix qui ressemble à l’environnement idéal pour le Lyonnais. Sous la houlette d’un Pep Guardiola et accompagné de joueurs comme Omar Marmoush et Erling Haaland, le QI football de Cherki a de quoi faire des ravages en Premier League. Entrant en jeu pour sa première apparition en championnat, le nouveau numéro 10 des Skyblues s’était illustré avec un superbe but face à Wolverhampton. Plus discret lors de son deuxième match contre Tottenham, Cherki était absent ce week-end lors de la défaite à Brighton.

La suite après cette publicité

Rayan Cherki absent deux mois !

Et alors qu’un problème physique était évoqué depuis quelques jours, nous n’en savions pas plus sur la nature exacte de ce pépin. Ce dimanche, la mauvaise nouvelle est tombée. En effet, alors que l’équipe de France a expliqué dans un communiqué que le milieu offensif était retiré de la liste de Didier Deschamps à cause d’une déchirure du quadriceps, Pep Guardiola a donné plus de nouvelles sur la gravité de cette blessure en conférence de presse d’après-match.

En effet, le technicien catalan a même donné la durée de l’absence de Rayan Cherki : «Rayan Cherki sera absent deux mois.» Une très mauvaise nouvelle pour le joueur qui va donc manquer des rendez-vous importants dans les prochaines semaines comme ses débuts en Ligue des Champions avec son nouveau club. Reste à savoir comment Pep Guardiola va travailler avec cette absence majeure.