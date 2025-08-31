Rémy Labeau Lascary finalement prêté à Brest

Tout proche de rejoindre Angers, qui n’a finalement pas pu homologuer son contrat, Rémy Labeau Lascary évoluera finalement du côté de Brest cette saison. Le club brestois vient d’officialiser la nouvelle ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

«Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14», ajoute le communiqué du SB29.