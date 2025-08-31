Ligue 1
Rémy Labeau Lascary finalement prêté à Brest
1 min.
@Maxppp
Tout proche de rejoindre Angers, qui n’a finalement pas pu homologuer son contrat, Rémy Labeau Lascary évoluera finalement du côté de Brest cette saison. Le club brestois vient d’officialiser la nouvelle ce dimanche soir.
La suite après cette publicité
Stade Brestois 29 @SB29 – 20:51
𝐑𝐞́𝐦𝐲 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐚𝐮 𝐋𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐲 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐢𝐬 🤝Voir sur X
Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14 ✍️
Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14 ✍️
«Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14», ajoute le communiqué du SB29.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer