Rémy Labeau Lascary finalement prêté à Brest

Rémy Labeau-Lascary @Maxppp

Tout proche de rejoindre Angers, qui n’a finalement pas pu homologuer son contrat, Rémy Labeau Lascary évoluera finalement du côté de Brest cette saison. Le club brestois vient d’officialiser la nouvelle ce dimanche soir.

Stade Brestois 29
𝐑𝐞́𝐦𝐲 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐚𝐮 𝐋𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐲 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐢𝐬 🤝

Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14 ✍️
«Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14», ajoute le communiqué du SB29.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Brest
Lens
Rémy Labeau-Lascary

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Lens Logo Lens
Rémy Labeau-Lascary Rémy Labeau-Lascary
