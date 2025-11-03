Oriol Romeu va faire son retour à Southampton

Trois ans après son départ d’Angleterre, Oriol Romeu s’apprête à faire son grand retour à Southampton. Selon le journaliste espagnol Gerard Romero, le milieu défensif de 34 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Barcelone, a trouvé un accord pour revenir chez les Saints, où il a évolué entre 2015 et 2022. La presse anglaise précise également que le transfert doit encore être finalisé, en attendant la visite médicale et les dernières formalités administratives.

La suite après cette publicité

Véritable cadre lors de son premier passage (256 matchs, 8 buts et 7 passes décisives), l’Espagnol apportera son expérience et son leadership à un effectif jeune, alors que les milieux Shea Charles et Flynn Downes sont tous deux actuellement indisponibles. Oriol Romeu avait marqué les supporters par son engagement et son rôle clé lors de la qualification en Ligue Europa en 2015-2016, ainsi que dans le parcours jusqu’en finale de la League Cup 2017, perdue 3-2 contre Manchester United.