OM : Mathieu Valbuena prend position dans le cas Rabiot !

Le cas Adrien Rabiot continue de passionner les foules. Chaque jour apporte son lot de nouvelles surprises concernant la situation du milieu français, que l’Olympique de Marseille veut mettre à la porte suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Interrogé par RMC Sport sur cette affaire, l’ancien de l’OM Mathieu Valbuena s’est plutôt rangé du côté du joueur.

« Je suis arrivé à l’OM en 2006 et je suis parti en 2014. Des bagarres, il y en a eu en huit ans. Même moi, je me suis battu avec Gignac, avec pas mal de monde. Il n’y avait pas que moi, il y a eu pas mal d’altercations et de bagarres. Ça s’est toujours géré. Déjà, ce sont des choses qui ne sont pas trop sorties. Les dirigeants ont très bien réglé tout ça à cette époque là avec José Anigo ou Pape Diouf. Je ne dis pas qu’ils gèrent mal aujourd’hui mais les dirigeants ont été un peu vite dans leur décision. Des bagarres, il y en a eu partout. Quand il y a beaucoup de personnalités dans un vestiaire, ça peut flancher. On en fait beaucoup pour une bagarre. Ok, il y a eu une bagarre et des comportements au-delà mais il faut laver son linge sale en famille », a indiqué Valbuena. C’est plutôt clair.

