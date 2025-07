L’OM égalise grâce à un bijou de Rowe

80e - Alerte pour Rabiot qui se met au sol et qui semble souffrir, les soigneurs sont rapidement entrés sur le terrain.

78e - Hojbjerg tout proche de marquer

Le milieu de terrain danois frappe du droit depuis l’intérieur de la surface de Valence, son tir est repoussé d’un bon reflexe par le gardien.

76e - Nouvelle pause fraicheur, le moment de recharger les batteries avant d’entamer le dernier quart d’heure de ce match.

74e - Le dernier quart d’heure de ce matcha approche, les Marseillais doivent rapidement emballer cette partie pour espérer un succès ce soir.

72e - Excellente intervention défensive de Balerdi côté gauche, un geste capital car le danger arrivait près du but de l’OM.

70e - Trois nouveaux changement pour l’OM : Harit, Maupay et Garcia remplacent Medina, Gouiri et Rowe.

68e - Le match est retombé dans un tout petit tempo, cela fait les affaires de Valence, bien plus à l’aise à cette vitesse.

66e - A noter que côté Valence, le buteur Raba vient d’être remplacé par Almeida.

64e - Le pressing de Valence gêne l’OM, cela fait plusieurs situations très dangereuses.

62e - Voici quelques changements côté OM avec notamment la sortie de Rulli remplacé par De Lange, Lirola a remplacé Murillo, Kondogbia a pris la place d’Angel Gomes.

61e - Nouvelle frayeur défensive pour l’OM, Angel Gomes cherche son gardien, il est tout proche de marquer contre son camp.

59e - L’heure de jeu approche, certainement le moment pour De Zerbi de faire ses premiers changements ce soir.

57e - Valence retrouve quelques couleurs en attaque, les Marseillais doivent absolument défendre avec plus de concentration.

55e - Grosse erreur de relance de Balerdi et Duro en profite. Heureusement pour l’OM, l’attaquant manque le cadre sur son tir.

54e - Prise de balle très tranquille de Rulli suite à un centre venant de la droite, le match du gardien argentin est très calme pour le moment.

53e - L’OM va beaucoup mieux depuis quelques minutes, ce sont les Espagnols qui sont désormais dans le très dur.

51e - Le bijou de Rowe et l’OM égalise !! (1-1)

Une action en deux temps, Greenwood est tout d’abord proche de marquer mais son tir est renvoyé sur la ligne par un défenseur. Le ballon est ensuite ressorti, Rowe rentre dans l’axe et enroule un tir parfait du droit qui termine dans la seconde lucarne.

50e - Gouiri progresse dans l’axe et décale Rowe côté gauche. L’ailier anglais envoie un tir trop neutre, le portier adverse repousse aisément.

48e - Corner côté gauche pour Marseille, ce n’est pas très bien tiré, cela ne passe pas le premier poteau.

47e - Pas de changement côté OM pour attaquer cette nouvelle période, les premiers interviendront plus tard dans la partie.

46e - Début de la seconde période !

C’est reparti, la seconde mi-temps vient de débuter.

Mi-Temps

C’est la pause et c’est Valence qui mène 1-0 face à l’OM à l’issue de la première période. Les Marseillais ont dominé mais d’une manière stérile, les Espagnols en ont profité pour marquer sur leur seule occasion. Une réaction et plus d’envie sont attendus lors de la seconde période.

45e - Medina se porter vers l’avant et arme un tir rasant du gauche, le ballon passe à deux mètres du montant droit.

44e - Greenwood sonne rapidement la révolte. Il est trouvé côté droit et arme rapidement du gauche, il obtient un corner.

42e - Valence ouvre le score !!

Très belle contre attaque qui penche à droite, un centre arrive au cœur de la surface et Raba reprend cela de volée. Son geste est parfait, le cuir termine au fond des filets avec l’aide du montant gauche.

40e - Jolie combinaison de l’OM dans la surface adverse. Greenwood glisse le ballon à Rabiot qui arme du gauche, ça passe nettement au-dessus du but.

38e - Les minutes passent et le tempo de ce match reste le même, sans aucun pic pour l’instant.

36e - Murillo se retrouve par chance en position de frappe dans la surface de Valence. Il manque toutefois totalement son tir du pied gauche.

35e - Marseille a du mal à se sortir du pressing adverse, attention à ne pas commettre une erreur bête.

33e - Enorme occasion pour Valence !

Grosse opportunité d’ouvrir le score pour Valence. Hugo Duro est servi seul devant le but mais il manque complètement son tir, bien gêné par la présence défensive de Medina.

31e - Hugo Duro est trouvé dans la surface marseillaise, il frappe fort du gauche mais n’accroche pas le cadre.

30e - Le jeu vient de reprendre, il reste un quart d’heure à jouer dans ce premier acte.

28e - Place à la pause fraicheur sur la pelouse, les deux équipes sont au bord du terrain et les eux coachs distillent leurs consignes.

26e - Geste à retardement d’Angel Gomes, l’international anglais récolte le premier carton jaune de ce match.

25e - Cette partie a gagné en intensité mais nous attendons toujours le premier grand frisson.

23e - Valence essaie davantage de sortir au pressing, cela ne gène pour le moment pas les défenseurs marseillais.

21e - Rowe tente un centre de l’extérieur du droit depuis la gauche du terrain, Rabiot est au point de chute mais il loupe complètement sa reprise.

20e - Lopez pensait ouvrir le score mais il est très rapidement signalé en position de hors jeu par l’arbitre assistant.

18e - Rowe commence à prendre la mesure de Foulquier côté gauche, l’OM doit insister sur cette partie du terrain.

16e - Le tempo de ce match est pour le moment faible, l’OM attend un pressing adverse qui n’arrive pas.

14e - Les joueurs de Valence laissent l’OM jouer pour le moment, les Olympiens conservent le ballon dans leur propre camp.

12e - Marseille conserve le ballon avec confiance et une bonne qualité technique. Il faut désormais accélérer le tempo.

10e - Très bonne passe de Balerdi qui voit l’appel de Gouiri. Malheureusement, l’attaquant ne parvient pas à se saisir du ballon.

8e - Nouveau corner côté gauche pour l’OM et cela ne donne rien, il faut davantage s’appliquer dans ces gestes potentiellement décisifs.

7e - Gouiri frappe un corner côté gauche, c’est renvoyé au premier poteau de la tête par un joueur de Valence.

5e - Greenwood est visé par un long ballon dans la profondeur, il manque son contrôle et c’est un six mètres.

4e - Déjà un premier tir pour l’OM, Greenwood prend sa chance mais sa frappe est trop écrasée et le portier adverse bloque au sol.

3e - Mésentente côté gauche entre Gouiri et Rabiot, le ballon termine finalement sa course en sortie de but.

2e - Petit ballon de Rowe vers Gouiri depuis la gauche, l’attaquant ne le reprend pas et le cuir échoue à droite de la cage.

1ère - C’est parti !

Début de la partie entre l’OM et Valence, la première possession est marseillaise.

20h44 - Début du match dans quelques minutes

Les 22 acteurs sont entrés sur la pelouse, le coup d’envoi de ce match sera donné dans quelques instants.

20h35 - Les joueurs de Valence sont arrivés

### 20h25 - De Zerbi aligne son équipe type Le coach italien de l’OM a décidé d’aligner sa meilleure équipe possible ce soir, très certainement celle qui débutera la saison de Ligue 1, en attendant l’arrivée de potentielles recrues … ### 20h15 - La composition de Valence### 20h05 - La composition de l’OM### 19h55 - Marseille veut gagner en confiance Invaincus depuis le début de la préparation estivale, les Marseillais entendent bien prolonger cette série avec un nouveau succès ce soir. Une manière de monter en puissance alors que les choses sérieuses vont commencer dans quelques semaines. ### 19h45 - Bonsoir et bienvenue Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical de préparation entre l’OM et Valence. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 20h45.