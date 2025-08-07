Ce qu’a dit George Weah à son fils sur Marseille

Timothy Weah prend le même chemin que son père. Après le PSG, le fils a rejoint l’Italie et la Juventus (l’AC Milan pour le paternel) pour filer à l’OM. Si le passage de George Weah à Marseille a été court, six mois seulement, cela l’a suffisamment marqué pour encourager son fils à y aller. Le géniteur était d’ailleurs présent à la sortie de l’aéroport quand Timothy est arrivé.

«Il a joué ici, confirme l’international américain lors de sa conférence de presse de présentation. C’était donc un rêve pour moi de jouer ici. Il m’a dit que la ville était incroyable, comme le club. Mon père m’a parlé de la passion des supporters. J’aurais été triste de ne pas venir ici. Mon père m’a dit : 'Fonce !'» Le fils a écouté les conseils de son père et espère même rester un peu plus longtemps que lui sur la Canebière.