PL : Tottenham en démonstration face à Burnley, Sunderland soigne son retour dans l’élite face à West Ham

La Premier League a repris ses droits avec un Tottenham impressionnant face à Burnley (3-0). Les Spurs ont rapidement imposé leur rythme grâce à un Richarlison en grande forme : le Brésilien a ouvert le score dès la 10e minute avant de s’offrir un doublé magnifique à l’heure de jeu (60e). Johnson a enfoncé le clou peu après (66e), confirmant la supériorité des Londoniens qui démarrent leur saison sur une démonstration offensive et une victoire éclatante.

De son côté, Sunderland, de retour parmi l’élite après 8 longues années d’attente et fort d’un mercato ambitieux, n’a pas tremblé face à West Ham. Les Black Cats se sont imposés 3-0 devant leur public, marquant déjà les esprits. Enfin, Brighton semblait bien lancé dans sa saison en s’imposant contre Fulham grâce à un penalty transformé par O’Riley à la 55ᵉ minute, mais Rodrigo Muniz a égalisé dans le temps additionnel à la 97ᵉ (1-1). Au classement provisoire, à prendre avec précaution car il ne s’agit que de la première journée, Sunderland pointe en tête, Tottenham occupe la deuxième place et Brighton se classe huitième.

Les résultats du multiplex