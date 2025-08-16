Tottenham : l’incroyable ciseau acrobatique de Richarlison face à Burnley

Opposé à Burnley dans le cadre de la première journée de Premier League, Tottenham, défait par le PSG lors de la Supercoupe d’Europe, ne manque pas ses débuts. Portés par un doublé de Richarlison et un but de Brennan Johnson, les Spurs filent tout droit vers une première victoire. Et que dire de la seconde réalisation du Brésilien…

Profitant d’un centre de Kudus, le numéro 9 de Tottenham s’envolait dans les airs avant d’enchaîner d’un superbe ciseau acrobatique, laissant Martin Dubravka de marbre. Un petit bijou qui n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux dans la foulée…