Tottenham : l’incroyable ciseau acrobatique de Richarlison face à Burnley
1 min.
@Maxppp
Opposé à Burnley dans le cadre de la première journée de Premier League, Tottenham, défait par le PSG lors de la Supercoupe d’Europe, ne manque pas ses débuts. Portés par un doublé de Richarlison et un but de Brennan Johnson, les Spurs filent tout droit vers une première victoire. Et que dire de la seconde réalisation du Brésilien…
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 17:34
BUT ACROBATIQUE SENSATIONNEL DE RICHARLISON 🤯Voir sur X
Le Brésilien inscrit l'un des buts de l'année dès la 1ère journée de championnat !
Doublé pour lui face à Burnley ⚽️⚽️
#TOTBUR | #PremierLeague
Profitant d’un centre de Kudus, le numéro 9 de Tottenham s’envolait dans les airs avant d’enchaîner d’un superbe ciseau acrobatique, laissant Martin Dubravka de marbre. Un petit bijou qui n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux dans la foulée…
