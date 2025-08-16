Majorque - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone entre en lice en championnat ce samedi à 19h30 contre Majorque, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Revenu de leur tournée asiatique et vainqueur du trophée Gamper contre Côme (5-0), les hommes d’Hansi Flick, champions en titre, voudront s’imposer pour bien commencer leur Liga avec l’espoir de faire le doublé cette saison.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Ferran Torres en pointe épaulé par Lamine Yamal, Fermin et Raphinha. L’une des recrues du Barça, Joan Garcia, est titulaire dans la cage et sera protégé par Eric Garcia, Araujo, Cubarsi et Balde. Marcus Rashford est sur le banc.

Les compositions probables :

Majorque : Roman - Morey, Raillo, Valjent, Mojica - Morlanes, Sanchez - Darder, Torre, Asano - Muriqi.

Barcelone : Garcia - Eric, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Fermin, Raphinha - Ferran.