Premier League

Manchester City : Rayan Cherki débute sur le banc face aux Wolves

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki concentré avec Manchester City @Maxppp
Wolverhampton 0-2 Man City

Nouveau numéro 10 de Manchester City, Rayan Cherki va faire ses débuts en Premier League ce samedi contre Wolverhampton. Après avoir été performant d’entrée lors de la Coupe du monde des clubs, le joueur formé à l’OL compte bien poursuivre sur sa lancée au sein du championnat le plus compétitif du monde.

Manchester City
Your first City XI of the @premierleague season! 🩵

XI | Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri, Nico, Bernardo (C), Bobb, Reijnders, Doku, Haaland

SUBS | Ortega Moreno, Ake, Marmoush, Cherki, Gundogan, Akanji, Nunes, O'Reilly, Khusanov

🤝 @etihad
Pour autant, Pep Guardiola a décidé de ne pas le titulariser face aux Wolves. Au Molineux Stadium, les Cityzens se présenteront avec une attaque composée de Jérémy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb et Erling Haaland. Le virtuose français apportera très probablement son génie en seconde période. À noter que l’'une des autres recrues phares de l’été mancunien, James Trafford, fait son baptême du feu dans les buts de City.

Pub. le - MAJ le
