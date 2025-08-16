Le magnifique tifo de Sunderland pour son retour en Premier League

Huit ans après sa dernière apparition en Premier League, Sunderland fêtait son retour dans l’élite anglaise en accueillant West Ham lors de la première journée. Pour l’occasion, les supporters des Black Cats ont réalisé un superbe tifo. Sur ce dernier, on voit un chevalier transpercer le visage d’un monstre ressemblant à un dragon ou à un serpent.

Une référence au mythe du ver de Lambton, une légende locale très populaire en Angleterre. Selon les croyances, un membre de la famille Lambton, riche propriétaire d’un château dans le nord-est de l’Angleterre, combattit un monstre semblable à un serpent avec des dents aiguisées et des branchies de chaque côté de son cou, en 1420. A noter que Sunderland s’est imposé 3 buts à 0.