Tottenham blinde Cristian Romero

Depuis plusieurs saisons, Cristian Romero s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. Insubmersible avec Tottenham, l’Argentin de 27 ans est indiscutable avec les Spurs depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame en 2021. Forcément convoité par de nombreuses grosses écuries chaque été, "Cuti" Romero a fait un choix fort ce lundi en prolongeant pour les quatre prochaines saisons avec la formation londonienne qui l’a annoncé dans un communiqué :

«Nous sommes ravis d’annoncer que Cristian Romero a signé un nouveau contrat à long terme avec le Club. Prêté par l’Atalanta pour une saison en août 2021, l’international argentin s’est engagé définitivement l’année suivante. Nommé capitaine par Thomas Frank avant la Super Coupe de l’UEFA au début du mois, le joueur de 27 ans a fait 126 apparitions sous nos couleurs à ce jour, marquant huit fois.»