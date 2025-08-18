Liverpool vend un ailier à Bournemouth pour 29 M€

Liverpool ne fait pas qu’acheter durant ce mercato estival. Pour preuve, les Reds viennent de vendre un jeune ailier à Bournemouth. Il s’agit de l’ailier écossais Ben Dock. Âgé de 19 ans, ce dernier a été transféré en échange de 29 M€ environ.

« L’AFC Bournemouth est ravi d’annoncer la signature du très prometteur ailier Ben Gannon Doak, en provenance de Liverpool. L’ailier de 19 ans a signé un contrat de cinq ans au Vitality Stadium après avoir passé sa visite médicale », indiquent les Cherries dans leur communiqué.