Un ancien gardien allemand condamné à deux ans de prison

Champion d’Europe 1980 avec l’Allemagne et ancien portier de Manchester City, Eike Immel a été condamné à deux ans et deux mois de prison ferme pour 107 cas de fraude, principalement liés à des emprunts d’argent non remboursés. Selon le journal allemand Bild, l’ex-gardien de 64 ans a également vendu de faux billets pour l’Euro, pour un préjudice total estimé à plus de 34 000 euros. Parmi ses victimes figure notamment la compagne d’Andreas Brehme, ancienne gloire du football allemand. Face au tribunal, son avocat a évoqué une situation de détresse financière, décrivant un homme "honteux" et "brisé", vivant aujourd’hui d’allocations dans un logement social.

Immel, qui compte 19 sélections en équipe nationale, avait déjà été condamné en 2008 pour fraude. Dans une interview récente, il reconnaissait ne pas savoir gérer son argent et peinait à « finir les mois ». Passé par Dortmund, Stuttgart (avec qui il a été champion en 1992) et Manchester City, sa reconversion est marquée par les dettes, la solitude et désormais la prison… Un triste épilogue pour celui qui fut l’un des grands gardiens allemands des années 80.