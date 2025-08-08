L’OM dévoile son maillot third 2025/2026

Pour la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille dévoile son troisième maillot, fruit d’une nouvelle collaboration avec son équipementier PUMA. Cette tenue se distingue par un motif bleu pixelisé évoquant les reliefs et ondulations de la mer Méditerranée, tandis que des touches de jaune vif rappellent les vestes de travail des dockers. Un design qui s’ancre profondément dans l’identité maritime et portuaire de la cité phocéenne, tout en rendant hommage à ceux qui font vivre ses quais au quotidien.

La suite après cette publicité

Plus qu’un simple maillot, cette création incarne la vocation internationale de Marseille, ville d’échanges et de rencontres. Symbole d’ouverture, le port de la ville est une véritable porte vers le monde, une image que le club entend porter haut et fort alors qu’il s’apprête à retrouver les joutes européennes. Avec ce maillot, l’OM affiche une identité forte et fière, entre traditions locales et ambitions continentales.

Profitez de 10% de réduction sur les maillots de l’OM 2025/2026 avec le code FM10 en commandant sur FOOT.fr