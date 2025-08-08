Menu Rechercher
L’OM dévoile son maillot third 2025/2026

Par Julie Vimond
maillot third 2025/2026 Marseille @Maxppp

Pour la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille dévoile son troisième maillot, fruit d’une nouvelle collaboration avec son équipementier PUMA. Cette tenue se distingue par un motif bleu pixelisé évoquant les reliefs et ondulations de la mer Méditerranée, tandis que des touches de jaune vif rappellent les vestes de travail des dockers. Un design qui s’ancre profondément dans l’identité maritime et portuaire de la cité phocéenne, tout en rendant hommage à ceux qui font vivre ses quais au quotidien.

Olympique de Marseille
𝙈𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚, 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙚𝙛𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙪 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙧𝙤𝙣𝙙.
Un terrain improvisé, un match spontané et vous réunissez le monde entier 🔵⚪️🌍

👕 Découvrez officiellement notre nouveau maillot Third, disponible dès aujourd’hui dans les boutiques officielles et sur
Plus qu’un simple maillot, cette création incarne la vocation internationale de Marseille, ville d’échanges et de rencontres. Symbole d’ouverture, le port de la ville est une véritable porte vers le monde, une image que le club entend porter haut et fort alors qu’il s’apprête à retrouver les joutes européennes. Avec ce maillot, l’OM affiche une identité forte et fière, entre traditions locales et ambitions continentales.

