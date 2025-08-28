Menu Rechercher
Samir Nasri réagit au cas Adrien Rabiot

Par Aurélien Macedo
Jonathan Rowe et Adrien Rabiot face à Rennes @Maxppp

Concentré sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille sait à quelle sauce il sera mangé. Cependant, l’actualité du club phocéen dépasse le sportif avec la mise à l’écart d’un de ses cadres avec Adrien Rabiot (30 ans). Le président Pablo Longoria s’est notamment exprimé à ce sujet. Au micro de Canal+, le consultant Samir Nasri a donné son avis sur la situation. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille voit mal les deux parties se rapprocher malgré le discours du président Pablo Longoria qui ouvre la voie à l’apaisement.

CANAL+ Foot
"À partir du moment où il y a eu des sorties médiatiques, je ne crois pas que le mariage puisse se refaire" 💥

L'analyse de Samir Nasri sur l'affaire Rabiot 🗣️

#UCLDraw | #UCL
«Je n’y crois pas, à partir du moment où le club a eu des sorties médiatiques en disant que l’institution doit être forte, les autres joueurs de l’effectif vont considérer qu’il y a un traitement différent pour Adrien Rabiot. Je ne sais pas, je trouve que la première sortie de l’OM et celle de sa maman, qui est son agent, étaient trop rapides. Sa mère a tiré à boulets rouges sur Greenwood et les dirigeants. Je ne crois pas que le mariage puisse se refaire à moins d’excuses publiques de la part de Rabiot qui dévouerait sa maman», a-t-il déclaré.

