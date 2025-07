L’OM répond cash à la rumeur Neymar

C’est une petite bombe qui avait émerveillé les supporters phocéens. Conscient de ses problèmes depuis son retour dans son club formateur, à savoir le manque de compétitivité de Santos et les nombreuses critiques pour ses performances sur le terrain et en dehors, à tel point qu’une altercation a éclaté entre l’ex-Parisien et un supporter, plusieurs médias sud-américains ont fait part d’une envie de départ de Neymar et d’un lien entre le Brésilien et… l’OM.

Mais tout est allé très vite après un article du sérieux média argentin TyC Sports, qui faisait le point sur cette information, sans vraiment la confirmer directement. Et alors que certains supporters marseillais rêvaient de voir le talent brésilien débarquer, une source interne du club olympien vient de démentir catégoriquement : «c’est archi bidon», confirme un responsable du club auprès du Parisien. Mais c’est un autre Brésilien qui arrivera à l’OM, en la personne d’Igor Paixao.