Le message de Cristiano Ronaldo après avoir battu Toulouse

Plus tôt dans la soirée, Al-Nassr a battu le TFC sur le score de 2-1. Les Saoudiens ont remporté ce match de préparation avec un but de Cristiano Ronaldo notamment, et après ce succès, la vedette portugaise a publié un message pour le moins remarqué sur ses réseaux sociaux.

« La faim ne s’estompe jamais. Il reste du travail, et ce n’est que le début », a ainsi écrit l’ancien de Manchester United et du Real Madrid, déterminé à faire une grosse saison et enfin remporter la Saudi Pro League avec son club.