West Ham s’offre Callum Wilson

Libre depuis la fin de son contrat avec Newcastle, l’attaquant international anglais Callum Wilson s’est officiellement engagé avec West Ham. Le buteur de 33 ans va ainsi compenser chez les Hammers le départ de Michail Antonio, dont l’engagement n’a pas été prolongé.

«Je suis ravi de rejoindre un grand club de football comme West Ham. Un club qui partage une passion similaire à la mienne, le travail acharné, le dévouement et aussi je m’efforce de réussir, donc je suis heureux d’en faire partie. J’ai hâte de relever le défi. Il y a tellement de talent dans l’équipe. Et évidemment, l’entraîneur est arrivé maintenant, il fait de tout le monde une équipe - tous travaillent dans la même direction pour atteindre l’objectif qui est de finir le plus haut possible dans la ligue et c’est ce que les fans méritent, ce que l’équipe mérite et c’est aussi ce que la qualité de l’équipe mérite», a de son côté déclaré Wilson.