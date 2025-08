Le Benfica s’attaque à un joueur du Real Madrid, l’opération dégraissage est lancée au Barça

Brahim Diaz dans le viseur du Benfica

Le Benfica compte bien oublier rapidement l’échec Joao Félix, qui a finalement signé à Al Nassr, avec Brahim Diaz. Le club portugais a déjà lancé les discussions avec le Real Madrid, l’avantage, c’est le bon lien entre les deux clubs, surtout quelques semaines après le transfert d’Alvaro Carreras au Real. Mais il y a un problème de taille dans ce dossier, c’est le salaire de l’international marocain. On verra si le Benfica parvient à trouver un accord avec un joueur qui n’a pas l’air d’entrer dans les plans de Xabi Alonso. Pour Brahim Diaz, un départ peut être une solution afin de retrouver du temps de jeu en vue de la prochaine CAN avec le Maroc.

Le Barça doit vendre !

Le Barça va lancer son opération ventes. Fermin Lopez est l’un des joueurs qui pourrait quitter Barcelone cet été malgré sa belle saison et son temps de jeu plutôt élevé la saison dernière. Manchester United est intéressé par l’international espagnol, on évoque même une offre pouvant aller jusqu’à 70 millions d’euros. C’est un montant qui ferait réfléchir le Barça qui comme toujours a besoin de liquidités. Au niveau des départs, Marc Casado aussi fait partie des joueurs évoqués. Il y a une discussion en interne sur son cas, il a été blessé en fin de saison et le retour en très grande forme de Frenkie de Jong pourrait lui faire de l’ombre. Il y a aussi Marc Bernal et Gavi, bref une très grosse concurrence. Hector Fort lui a moins de perspectives de temps de jeu, en revanche plusieurs clubs sont intéressés. C’est le cas de Dortmund, de l’Ajax, de l’AC Milan et du Paris FC. Le club tout juste promu en Ligue 1 veut continuer son mercato avec le latéral droit du Barça en cas d’échec de la piste Hamari Traoré.

L’OM avec les encouragements

Moins de trois mois après la fin de saison de Ligue 1, les Olympiens ont retrouvé leur public pour le premier des deux matchs amicaux qui ont lieu au Vélodrome. Un match nul contre le FC Séville (1-1), un retour encourageant pour l’OM qui avait ouvert le score grâce à l’inévitable Mason Greenwood. Côté supporters, la confiance est maximale. Entre un mercato emballant, une stabilité retrouvée et un style de jeu qui plaît, les fans marseillais placent beaucoup d’espoirs en leur équipe. Malgré tout, il reste pas mal de détails à peaufiner, notamment en attaque où cela a pêché hier soir. L’OM sait conserver le ballon mais les Olympiens ont eu trop peu d’occasions franches tout au long de la rencontre, il faudra peut-être attendre l’arrivée dans le onze d’Igor Paixao pour voir plus de folie. Tout n’est pas à jeter non plus, loin de là, l’OM a été très intéressant dans le pressing, défensivement aussi, on a vu plus de solidité, et Mason Greenwood a confirmé son excellente forme du moment. L’Anglais a ouvert le score de la tête, de bon augure pour l’OM qui aura besoin d’un Greenwood au sommet de sa forme pour cette saison qui s’annonce chargée entre le championnat, la coupe de France et évidemment la Ligue des Champions. “Jusqu’à présent, je suis très satisfait” a reconnu Roberto De Zerbi.