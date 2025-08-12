Menu Rechercher
PSG : Chelsea ne négocierait pas pour Gianluigi Donnarumma

Par Valentin Feuillette
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

Chelsea ne serait pas en discussions actives pour signer Gigio Donnarumma, malgré les rumeurs qui circulent ces derniers jours suite à l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club londonien ne considère pas le gardien italien comme une priorité, car il est satisfait de ses trois gardiens actuels.

En effet, les Blues comptent sur Gabriel Slonina, Filip Jörgensen et Robert Sánchez pour la saison à venir, et ne chercheraient donc pas à renforcer ce poste pour le moment. Toujours d’après Fabrizio Romano, Donnarumma n’est pas une cible puisque l’équipe est heureuse de son effectif aujourd’hui. A voir si ce retournement de situation fera les affaires de Manchester United ou Manchester City.

Pub. le - MAJ le
