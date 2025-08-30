Ligue 2 : l’ASSE accrochée par Grenoble

Pas de vainqueur dans le derby entre l’ASSE et Grenoble. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 2, les deux formations n’ont pas été en mesure de se départager ce samedi soir (1-1), à Geoffroy-Guichard. Mickaël Nadé avait ouvert le score pour les locaux avant la pause au bout d’une partie de billard dans la surface grenobloise (36e).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pau 8 4 +4 2 2 0 7 3 3 Nancy 8 4 +3 2 2 0 6 3 4 Red Star 7 4 +3 2 1 1 7 4 5 Reims 7 4 0 2 1 1 4 4 6 Troyes 7 4 0 2 1 1 3 3 7 Clermont 6 4 +1 1 3 0 4 3 8 Amiens 5 4 +1 1 2 1 6 5 9 Dunkerque 5 4 0 1 2 1 7 7 10 Montpellier 5 4 0 1 2 1 4 4 11 Rodez 5 4 -3 1 2 1 2 5 12 Laval 4 4 0 0 4 0 5 5 13 Le Mans 4 4 -1 1 1 2 5 6 14 Annecy 4 4 -2 1 1 2 3 5 15 Guingamp 4 4 -3 1 1 2 6 9 16 Grenoble 2 4 -2 0 2 2 4 6 17 Bastia 1 3 -3 0 1 2 2 5 18 Boulogne 0 3 -3 0 0 3 0 3 Voir le classement complet

C’est finalement Yadaly Diaby qui a égalisé en fin de rencontre (77e), malgré une domination stéphanoise. Les hommes d’Eirik Horneland ne sont pas parvenus à faire la décision malgré l’expulsion de Mouyokolo (90+5e). Ce point permet tout de même à l’ASSE de reprendre la tête du championnat, aux côtés de Nancy et Pau. Grenoble ne gagne toujours pas et pointe à la 16e place.