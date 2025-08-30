Ligue 2 : l’ASSE accrochée par Grenoble
Pas de vainqueur dans le derby entre l’ASSE et Grenoble. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 2, les deux formations n’ont pas été en mesure de se départager ce samedi soir (1-1), à Geoffroy-Guichard. Mickaël Nadé avait ouvert le score pour les locaux avant la pause au bout d’une partie de billard dans la surface grenobloise (36e).
Classement général Ligue 2 BKT
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Ajaccio
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Pau
|8
|4
|+4
|2
|2
|0
|7
|3
|3
|Nancy
|8
|4
|+3
|2
|2
|0
|6
|3
|4
|Red Star
|7
|4
|+3
|2
|1
|1
|7
|4
|5
|Reims
|7
|4
|0
|2
|1
|1
|4
|4
|6
|Troyes
|7
|4
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|7
|Clermont
|6
|4
|+1
|1
|3
|0
|4
|3
|8
|Amiens
|5
|4
|+1
|1
|2
|1
|6
|5
|9
|Dunkerque
|5
|4
|0
|1
|2
|1
|7
|7
|10
|Montpellier
|5
|4
|0
|1
|2
|1
|4
|4
|11
|Rodez
|5
|4
|-3
|1
|2
|1
|2
|5
|12
|Laval
|4
|4
|0
|0
|4
|0
|5
|5
|13
|Le Mans
|4
|4
|-1
|1
|1
|2
|5
|6
|14
|Annecy
|4
|4
|-2
|1
|1
|2
|3
|5
|15
|Guingamp
|4
|4
|-3
|1
|1
|2
|6
|9
|16
|Grenoble
|2
|4
|-2
|0
|2
|2
|4
|6
|17
|Bastia
|1
|3
|-3
|0
|1
|2
|2
|5
|18
|Boulogne
|0
|3
|-3
|0
|0
|3
|0
|3
C’est finalement Yadaly Diaby qui a égalisé en fin de rencontre (77e), malgré une domination stéphanoise. Les hommes d’Eirik Horneland ne sont pas parvenus à faire la décision malgré l’expulsion de Mouyokolo (90+5e). Ce point permet tout de même à l’ASSE de reprendre la tête du championnat, aux côtés de Nancy et Pau. Grenoble ne gagne toujours pas et pointe à la 16e place.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer