Ligue 2 : l’ASSE accrochée par Grenoble

Par Jordan Pardon
1 min.
Eirik Horneland salue un coach en Ligue Europa Conférence @Maxppp
ASSE 1-1 Grenoble

Pas de vainqueur dans le derby entre l’ASSE et Grenoble. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 2, les deux formations n’ont pas été en mesure de se départager ce samedi soir (1-1), à Geoffroy-Guichard. Mickaël Nadé avait ouvert le score pour les locaux avant la pause au bout d’une partie de billard dans la surface grenobloise (36e).

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Ajaccio Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo Pau Pau 8 4 +4 2 2 0 7 3
3 Logo Nancy Nancy 8 4 +3 2 2 0 6 3
4 Logo Red Star Red Star 7 4 +3 2 1 1 7 4
5 Logo Reims Reims 7 4 0 2 1 1 4 4
6 Logo Troyes Troyes 7 4 0 2 1 1 3 3
7 Logo Clermont Clermont 6 4 +1 1 3 0 4 3
8 Logo Amiens Amiens 5 4 +1 1 2 1 6 5
9 Logo Dunkerque Dunkerque 5 4 0 1 2 1 7 7
10 Logo Montpellier Montpellier 5 4 0 1 2 1 4 4
11 Logo Rodez Rodez 5 4 -3 1 2 1 2 5
12 Logo Laval Laval 4 4 0 0 4 0 5 5
13 Logo Le Mans Le Mans 4 4 -1 1 1 2 5 6
14 Logo Annecy Annecy 4 4 -2 1 1 2 3 5
15 Logo Guingamp Guingamp 4 4 -3 1 1 2 6 9
16 Logo Grenoble Grenoble 2 4 -2 0 2 2 4 6
17 Logo Bastia Bastia 1 3 -3 0 1 2 2 5
18 Logo Boulogne Boulogne 0 3 -3 0 0 3 0 3
Voir le classement complet

C’est finalement Yadaly Diaby qui a égalisé en fin de rencontre (77e), malgré une domination stéphanoise. Les hommes d’Eirik Horneland ne sont pas parvenus à faire la décision malgré l’expulsion de Mouyokolo (90+5e). Ce point permet tout de même à l’ASSE de reprendre la tête du championnat, aux côtés de Nancy et Pau. Grenoble ne gagne toujours pas et pointe à la 16e place.

Voir tous les commentaires (3)
