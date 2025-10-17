Ligue 2 : Troyes reste leader, Pau accroche Grenoble sur le fil et garde la 2e place

Remettez les crampons et sortez les écharpes, la Ligue 2 est de retour. Ce vendredi s’ouvrait la 10e journée de championnat. Une soirée marquée par un nouveau succès de Troyes, et surtout une nouvelle défaite de Bastia. Les Troyens se sont imposés 1-0 grâce à l’excellent Tawfik Bentayeb, auteur de son 6e but de la saison d’un coup de tête parfaitement placé (40e). Grâce à ce succès, Troyes reste leader, à deux longueurs de Pau. Bastia est dernier et n’a toujours pas gagné cette saison. En parallèle, Reims est allé s’imposer 2-1 à Rodez grâce à Nakamura (45+1e) et Tia (54e). Les Rémois sont 5es, Rodez est 10e.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Troyes 23 10 +11 7 2 1 20 9 2 Pau 21 10 +8 6 3 1 17 9 3 ASSE 20 9 +9 6 2 1 19 10 4 Red Star 17 9 +6 5 2 2 15 9 5 Reims 15 10 +1 4 3 3 16 15 6 Guingamp 15 10 -3 4 3 3 18 21 7 Rodez 13 10 -3 3 4 3 10 13 8 Nancy 12 9 -1 3 3 3 10 11 9 Annecy 12 10 -2 3 3 4 10 12 10 Montpellier 11 9 -2 3 2 4 8 10 11 Dunkerque 10 9 +2 2 4 3 16 14 12 Le Mans 10 9 -1 2 4 3 11 12 13 Grenoble 10 10 -2 2 4 4 11 13 14 Boulogne 10 10 -4 3 1 6 9 13 15 Clermont 10 10 -5 2 4 4 9 14 16 Amiens 9 9 -2 2 3 4 11 13 17 Laval 8 9 -4 1 5 3 7 11 18 Bastia 4 10 -8 0 4 6 4 12 Voir le classement complet

Plus à l’est, Grenoble a longtemps cru faire chuter Pau, qui restait sur quatre succès de suite avant ce soir. Guidés par Yadaly Diaby, les Isériens ont finalement concédé l’égalisation de Cheikh Fall en toute fin de match (90+1e). Les Palois restent 2es derrière Troyes. Grenoble est 13e. Promu cette saison, Boulogne a accroché Guingamp après avoir pourtant été mené 2-0. Ourega avait inscrit son premier but en Ligue 2 sur une galette d’Amine Hemia (11e) tandis que Mafouta, lui aussi trouvé par Hemia, avait enfoncé le clou après un crochet dévastateur (66e). Fatou (69e) puis Fatar (80e) ont finalement permis aux Boulonnais de repartir avec un point (1-1). Après un début de saison au ralenti, ils s’éloignent temporairement de la zone rouge (14e), alors que Guingamp occupe la 6e place. Enfin, Annecy est allé prendre trois points à Clermont grâce au tout jeune attaquant anglais Triston Rowe (19 ans), auteur d’une merveilleuse frappe après un service étoilé d’Antoine Larose (4e, 0-1). Annecy est 9e. Clermont est 15e.