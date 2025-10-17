Menu Rechercher
Ligue 2 : Troyes reste leader, Pau accroche Grenoble sur le fil et garde la 2e place

Par Jordan Pardon
1 min.
Stéphane Dumont sur le banc de l'EAG @Maxppp
Troyes 1-0 Bastia

Remettez les crampons et sortez les écharpes, la Ligue 2 est de retour. Ce vendredi s’ouvrait la 10e journée de championnat. Une soirée marquée par un nouveau succès de Troyes, et surtout une nouvelle défaite de Bastia. Les Troyens se sont imposés 1-0 grâce à l’excellent Tawfik Bentayeb, auteur de son 6e but de la saison d’un coup de tête parfaitement placé (40e). Grâce à ce succès, Troyes reste leader, à deux longueurs de Pau. Bastia est dernier et n’a toujours pas gagné cette saison. En parallèle, Reims est allé s’imposer 2-1 à Rodez grâce à Nakamura (45+1e) et Tia (54e). Les Rémois sont 5es, Rodez est 10e.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 23 10 +11 7 2 1 20 9
2 Logo Pau Pau 21 10 +8 6 3 1 17 9
3 Logo ASSE ASSE 20 9 +9 6 2 1 19 10
4 Logo Red Star Red Star 17 9 +6 5 2 2 15 9
5 Logo Reims Reims 15 10 +1 4 3 3 16 15
6 Logo Guingamp Guingamp 15 10 -3 4 3 3 18 21
7 Logo Rodez Rodez 13 10 -3 3 4 3 10 13
8 Logo Nancy Nancy 12 9 -1 3 3 3 10 11
9 Logo Annecy Annecy 12 10 -2 3 3 4 10 12
10 Logo Montpellier Montpellier 11 9 -2 3 2 4 8 10
11 Logo Dunkerque Dunkerque 10 9 +2 2 4 3 16 14
12 Logo Le Mans Le Mans 10 9 -1 2 4 3 11 12
13 Logo Grenoble Grenoble 10 10 -2 2 4 4 11 13
14 Logo Boulogne Boulogne 10 10 -4 3 1 6 9 13
15 Logo Clermont Clermont 10 10 -5 2 4 4 9 14
16 Logo Amiens Amiens 9 9 -2 2 3 4 11 13
17 Logo Laval Laval 8 9 -4 1 5 3 7 11
18 Logo Bastia Bastia 4 10 -8 0 4 6 4 12
Voir le classement complet

Plus à l’est, Grenoble a longtemps cru faire chuter Pau, qui restait sur quatre succès de suite avant ce soir. Guidés par Yadaly Diaby, les Isériens ont finalement concédé l’égalisation de Cheikh Fall en toute fin de match (90+1e). Les Palois restent 2es derrière Troyes. Grenoble est 13e. Promu cette saison, Boulogne a accroché Guingamp après avoir pourtant été mené 2-0. Ourega avait inscrit son premier but en Ligue 2 sur une galette d’Amine Hemia (11e) tandis que Mafouta, lui aussi trouvé par Hemia, avait enfoncé le clou après un crochet dévastateur (66e). Fatou (69e) puis Fatar (80e) ont finalement permis aux Boulonnais de repartir avec un point (1-1). Après un début de saison au ralenti, ils s’éloignent temporairement de la zone rouge (14e), alors que Guingamp occupe la 6e place. Enfin, Annecy est allé prendre trois points à Clermont grâce au tout jeune attaquant anglais Triston Rowe (19 ans), auteur d’une merveilleuse frappe après un service étoilé d’Antoine Larose (4e, 0-1). Annecy est 9e. Clermont est 15e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
