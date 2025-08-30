Vidéo : l’incroyable ciseau acrobatique de João Neves contre Toulouse

Certains rêvaient d’inscrire un retourné acrobatique dans un match, lui a réussi l’exploit d’en réussir deux. En déplacement sur la pelouse du Téfécé pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG est largement devant après une mi-temps disputée. Si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont marqué, les deux buts de João Neves vont faire le tour du monde.

D’abord buteur pour l’ouverture du score d’un superbe contrôle, suivi d’une bicyclette en pleine lucarne, le milieu de terrain portugais a réitéré cet exploit lors du troisième but parisien. Avec, cette fois, un joli enchaînement contrôle de la poitrine, suivi d’une retournée. Un match dont l’ex-milieu de Benfica se souviendra.