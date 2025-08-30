Menu Rechercher
Ligue 1

Vidéo : l'incroyable ciseau acrobatique de João Neves contre Toulouse

Par Samuel Zemour
1 min.
Joao Neves avec ses partenaires
Toulouse 3-6 PSG

Certains rêvaient d’inscrire un retourné acrobatique dans un match, lui a réussi l’exploit d’en réussir deux. En déplacement sur la pelouse du Téfécé pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG est largement devant après une mi-temps disputée. Si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont marqué, les deux buts de João Neves vont faire le tour du monde.

On en a tous rêvé étant petit, lui l'a fait 🚲

Deux retournées acrobatiques en 7 minutes... mesdames, messieurs : 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗡𝗲𝘃𝗲𝘀 🌟

#TFCPSG
D’abord buteur pour l’ouverture du score d’un superbe contrôle, suivi d’une bicyclette en pleine lucarne, le milieu de terrain portugais a réitéré cet exploit lors du troisième but parisien. Avec, cette fois, un joli enchaînement contrôle de la poitrine, suivi d’une retournée. Un match dont l’ex-milieu de Benfica se souviendra.

Ligue 1
PSG
João Neves

Ligue 1
Paris Saint-Germain
João Neves
