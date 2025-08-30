L’AS Monaco cède Myron Boadu au PSV Eindhoven

Le mercato estival bat son plein et l’AS Monaco a officialisé, ce samedi soir, le départ de Myron Boadu au PSV Eindhoven. «L’AS Monaco annonce le transfert de son attaquant néerlandais, Myron Boadu, au PSV Eindhoven», précise le communiqué monégasque. Arrivé à l’été 2021, Myron Boadu a disputé 68 matchs avec l’AS Monaco, inscrivant 10 buts et délivrant 2 passes décisives.

Prêté la saison dernière au VfL Bochum (Bundesliga), il a pris part à 20 rencontres pour un bilan de 9 buts et 1 passe. Il rejoint désormais le PSV Eindhoven et retrouve ainsi l’Eredivisie, un championnat qu’il connaît bien puisqu’il a été formé à l’AZ Alkmaar.