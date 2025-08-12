Al Nassr fait pression sur Aymeric Laporte

Aymeric Laporte a la vie dure à Al-Nassr. Malgré plusieurs tentatives récentes de résoudre sa situation lors de la fin du stage au Portugal, le défenseur central de 31 ans reste bloqué au sein du club saoudien, alors qu’il souhaite mettre un terme à son contrat. L’équipe de Jorge Jesus, ainsi que la direction sportive, ont déjà décidé que Laporte et le Portugais Otávio ne feront plus partie du projet sportif du club.

Cependant, Al-Nassr refuse de libérer facilement les deux joueurs, surtout l’international espagnol (40 sélections, 2 buts), dont les demandes de résiliation sont perçues comme un moyen déguisé de rejoindre librement l’Athletic Bilbao, rapporte Marca. Le club, où évoluent notamment João Félix et Cristiano Ronaldo, envisage donc d’inscrire Laporte uniquement en Ligue des Champions Asiatique afin d’éviter des sanctions de la FIFA, tout en le maintenant écarté des autres compétitions. Il risque ainsi de passer une saison "emprisonné", avec son salaire de 25 millions d’euros, mais sans visibilité ni espoir de sélection pour la Coupe du monde.