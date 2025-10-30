Une ancienne star de l’équipe de France intègre le jury de Miss Univers

La France des concours de beauté retiendra son souffle le 21 novembre prochain à l’occasion de Miss Univers 2025. Ève Gilles, Miss France 2024, sera notre représentante et espère bien suivre le même destin qu’Iris Mittenaere, dernière tricolore à avoir été sacrée au titre suprême en 2016. Elle affrontera 124 autres jeunes femmes originaires du monde entier, toutes en quête de la fameuse couronne.

Il y aura en tout cas un Français bien connu parmi les membres du jury en la personne de Claude Makelele. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France (71 sélections) a été choisi par le comité d’organisation. «Claude Makélélé laisse un héritage qui va bien au-delà du terrain. […] Nous sommes fiers de pouvoir compter sur son leadership et sa vision dans notre quête pour trouver la prochaine Miss Univers», explique le communiqué.