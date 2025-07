Antonio Valencia stoppe une tentative de suicide

Passé par Manchester United, Antonio Valencia (39 ans) coule à présent des jours heureux chez lui, en Equateur. Mais celui qui a raccroché les crampons il y a maintenant quatre ans fait parler de lui cette semaine. En effet, The Sun révèle qu’il a empêché un jeune homme de sauter d’un pont en début de semaine. Valencia a d’ailleurs confirmé la nouvelle en partageant un texte sur ses réseaux sociaux.

« Hier soir (lundi, ndlr), j’ai vécu une expérience qui était loin d’être agréable. Un jeune homme voulait mettre fin à ses jours sur ce pont, et il était très jeune. Je suis sorti de ma voiture et je me suis approché de lui. Je ne l’ai pas sauvé, mais oui, j’ai essayé de lui parler. Dieu merci, il m’a reconnu. J’ai essayé de lui dire quelques mots pour le motiver, et c’était très difficile. Dieu merci, les membres de sa famille sont arrivés et il a décidé de ne pas se suicider. S’il vous plaît, prenez soin de vous, de vis esprits et de vos cœurs. La santé mentale est très importante. S’il vous plaît, prenez soin de tout cela ; la vie est très fragile.» La publication de l’ex-joueur de MU a depuis reçu plus de 42 000 likes et a été commentée par d’anciens coéquipiers qui ont salué son geste.