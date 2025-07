Liverpool a reçu une offre de 70 M€ pour Luis Diaz

Le Bayern Munich avance sur Luis Diaz. À la recherche d’un ailier, le club bavarois avait coché le nom de l’ailier de Liverpool pour se renforcer cet été. Et si le club allemand est déjà d’accord avec le Colombien, il reste cependant à trouver un terrain d’entente avec Liverpool, qui se veut gourmand. Comme nous l’avions révélé, le Rekordmeister était prêt à lâcher une offre de 70 millions d’euros fixe, à laquelle s’ajoutera des bonus.

Les Reds n’entendent pas forcément laisser partir le joueur sous contrat jusqu’en 2027 et attendant près de 80 millions d’euros pour accepter de le lâcher. Et Sky Sports Allemagne annonce qu’une offre a bien été émise par le Bayern Munich, mais rien n’indique que Liverpool va accepter et il y a des chances que la transaction échoue. Pourtant, le joueur colombien de 28 ans aurait annoncé son envie de partir à Liverpool, qui reste en position de force dans ce dossier.