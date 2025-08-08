Liverpool : Slot heureux de son effectif mais…

C’est un entraîneur satisfait de la pré-saison et de son effectif qui s’est présenté face aux médias ce vendredi. Arne Slot l’assure, il est satisfait de sa profondeur de banc en attaque, alors que Liverpool fait le forcing pour recruter Alexander Isak. «Je pense que nous avons déjà beaucoup de potentiel offensif dans notre équipe. Gakpo, Chiesa, Ekitike, Salah, Wirtz, Frimpong… nous avons des options. Mais nous étudions aussi le marché», a-t-il lancé, avant d’évoquer le cas Darwin Nuñez.

«Nous sommes très satisfaits de l’effectif que nous avons. Bon, des joueurs sont partis, mais nous avons aussi recruté des joueurs et les jeunes se portent bien. Darwin pourrait partir, mais les signatures ne sont pas encore faites. Il faut attendre quelques jours avant que les choses soient conclues», a-t-il admis, alors que le joueur uruguayen est en route pour Al-Hilal.