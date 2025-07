Liverpool : Hugo Ekitike raconte les coulisses de son transfert

Sans doute l’une des plus belles surprises de ce mercato estival. En un an et demi à l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a refait le plein de confiance en Bundesliga et était dans le viseur de plusieurs clubs européens. Mais l’attaquant français a trouvé un immense point de chute et vient de s’engager à Liverpool pour 90 M€, accompagné de 5 M€ de bonus. Il est maintenant lié aux Reds jusqu’en 2030, plus une année en option et devient le 6e joueur français le plus cher de l’histoire.

Mais dans un entretien accordé au média du club, le nouveau buteur d’Anfield Road s’est confié sur son transfert express en Premier League. «Les choses vont vite. J’ai signé mon contrat et je suis venu directement ici. Le vol était long, certes, mais j’étais vraiment impatient de venir et de rencontrer tout le monde. C’était rapide, mais j’ai savouré chaque instant. Je vis au jour le jour, alors je savoure chaque instant passé ici. Je suis tout simplement ravi. Je suis très fier. C’est évidemment un très grand club. Je rêvais de venir jouer en Premier League», a-t-il d’abord raconté sur le site du club.

Hugo Ekitike séduit par le projet de Liverpool

Avant d’expliquer que c’était le bon moment de quitter l’Eintracht Francfort et la Bundesliga. «Je suis arrivé en Bundesliga avec l’envie de montrer que je suis un bon joueur et que je peux faire la différence sur le terrain. Je pense avoir bien joué la saison dernière. Maintenant, je me sens prêt à franchir une nouvelle étape et à jouer au plus haut niveau, à m’améliorer et à voir ce dont je suis capable. C’est pourquoi je pense que c’est le bon moment pour moi et le moment idéal pour venir ici», raconte l’ex-Parisien.

Enfin, le buteur de 23 ans assure qu’une discussion avec Arne Slot a été déterminante pour son choix.« Le coach est évidemment très humain, nous avons donc pu parler non seulement de football, mais de tout. Je le trouve très intéressant et j’ai été ravi de voir ce que je pouvais faire avec lui, car je pense que c’est quelqu’un de vraiment sympa et que je peux encore progresser avec lui. Donc, oui, c’est un très bon coach et avant tout une bonne personne, c’est pourquoi il m’a donné envie de venir ici». Et alors qu’une arrivée d’Alexander Isak est dans les tuyaux, Hugo Ekitike va devoir prouver et s’imposer au sein d’un effectif bien fourni.