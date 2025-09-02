EdF : Didier Deschamps imperméable aux critiques depuis qu’il est sélectionneur
Alors que l’équipe de France affrontera l’Ukraine et l’Islande, respectivement ce vendredi et mardi 9 septembre, pour le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps s’est présenté devant les médias ce lundi. Le sélectionneur des Bleus en a profité pour affirmer sa position face aux critiques qu’il subit régulièrement depuis sa prise de fonction en 2012, expliquant que celles-ci ne l’affectent pas du tout.
«À un moment, on en a marre de votre tronche. C’est français. J’ai l’impression que je suis en train de faire mes adieux… Oui, c’est la dernière année. Après, les critiques, il y en a toujours eu. Chacun peut avoir des avis différents, je ne regarde jamais en arrière. Est-ce que j’aurais pu faire les choses différemment ? Oui. Est-ce que ça serait mieux passé ? Peut-être. J’ai des choix, des responsabilités. La vérité d’aujourd’hui ne sera peut-être plus la même dans un mois. Dans le football, la sanction tombe tous les trois jours. Je suis totalement imperméable à tout ce qui est extérieur. Les joueurs y sont plus ou moins sensibles. Je n’ai aucun problème avec les analyses. Il n’y a qu’une seule limite à ne pas franchir : le terrain humain. Si on dépasse cette ligne, ce n’est plus la même chose. Mais cela ne m’a jamais empêché de dormir, ni d’agir dans l’intérêt de l’équipe de France.»
