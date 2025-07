Mercato : Liverpool est prêt à claquer 330 M€ !

Liverpool gâte Arne Slot. Arrivé l’an dernier sur le banc des Reds, le Néerlandais a succédé à Jürgen Klopp, qui avait passé près de dix ans au sein du club de la Mersey. L’Allemand a vécu, lui aussi, des mercatos animés. Mais pas autant que celui vécu actuellement par Slot, qui voit les pensionnaires d’Anfield dépensés des sommes absolument folles dans tous les sens durant cette intersaison. Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong et Hugo Ekitike ont déjà rejoint le club anglais. Le tout pour un montant d’environ 320 M€.

Et il n’est pas prévu que le LFC, qui semble avoir la fièvre acheteuse, s’arrête là. En effet, les dirigeants comptent encore apporter quelques retouches à leur effectif, notamment dans le secteur offensif où des départs sont attendus. Darwin Nuñez n’entre plus dans les plans du club et cherche un point de chute. Luis Diaz, lui, veut s’en aller au Bayern Munich. Comme expliqué hier sur notre site, les Bavarois ont formulé une nouvelle proposition pour le Colombien, que Liverpool aimerait garder. Enfin, il faudra aussi compenser la perte tragique de Diogo Jota.

Trois dossiers XXL à gérer

Les Reds explorent ainsi plusieurs pistes très onéreuses. Hier, la presse anglaise a dévoilé qu’Alexander Isak est toujours dans leur viseur, malgré l’arrivée d’Ekitike. Le Suédois, qui est absent de la tournée estivale de Newcastle, a fait savoir à son club qu’il souhaite s’en aller. Si Al-Hilal est sur le coup, c’est bien Liverpool qui est en pole sur ce dossier. Le Daily Mail indique qu’une proposition de l’ordre de 172 M€ fera plier les Toons. Autre joueur offensif suivi par le LFC : Rodrygo. Comme révélé sur notre site, le clan du Brésilien et l’écurie de Premier League discutent sérieusement.

Déclassé au Real Madrid, l’attaquant de 24 ans, qui souhaitait rester dans la capitale espagnole, pourrait atterrir à Liverpool. Pour lui, il faudra mettre 100 M€. Enfin, les champions d’Angleterre 2025 veulent un renfort supplémentaire en défense pour compenser le départ de Jarell Quansah au Bayer Leverkusen et anticiper un éventuel départ d’Ibrahima Konaté. Pour toutes ces raisons, Marc Guehi est dans le viseur des Anglais. Pour lui, il faudra débourser au moins 58 M€. Avec Isak, Rodrygo et Guehi, trois dossiers à 330 M€, Liverpool va encore enflammer le marché.