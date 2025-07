Monaco toujours sans Pogba et Fati contre Bielefeld

Comme pressenti, il va falloir patienter encore un peu avant de voir Paul Pogba et Ansu Fati sous le maillot de l’AS Monaco. Les deux joueurs sont à nouveau absents du groupe d’Adi Hütter pour le 4e match amical de l’été prévu ce samedi à Bielefeld.

Alors qu’ils étaient 32 joueurs pour le stage en Angleterre, ils ne sont plus que 25 pour ce match en Allemagne. Pogba est toujours en phase de réathlétisation mais Ansu Fati lui se rapproche. Il vient de reprendre l’entraînement collectif. À noter qu’Eliesse Ben Seghir (quadriceps) et Krépin Diatta (psoas) sont eux aussi forfaits, à l’inverse de Mawissa et Magassa, qui font eux leur retour.