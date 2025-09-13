Juventus-Inter Milan : les compositions officielles

Cette 3ème journée de Serie A nous offre déjà un derby d’Italia. La Juventus reçoit l’Inter sur sa pelouse de l’Allianz Stadium (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h). Pour les Nerazzurri, il s’agit de se relancer après la défaite contre l’Udinese. Quant aux Bianconeri, eux veulent poursuivre sur un 3 sur 3.

Igor Tudor utilise un 3-4-2-1. Contrairement aux deux derniers matchs, le technicien croate a décidé de titulariser Vlahovic en pointe. On retrouve les internationaux français Kephren Thuram et Pierre Kalulu respectivement au milieu et en piston. Yildiz sera le chef d’orchestre de cette équipe au côté de Koopmeiners. Quant à Christian Chivu, il opte pour un 3-5-2. Akanji fêtera sa première titularisation dans la défense à trois. Carlos Augusto a été préféré à Dimarco en piston gauche. Marcus Thuram fera bien face à son frère en étant aligné au côté de Lautaro Martinez.

Les compositions officielles :

Juventus : Di Gregorio - Gatti, Bremer, Kelly - Kalulu, K.Thuram, Locatelli, McKennie - Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

Inter Milan : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Lautaro Martinez, M.Thuram