PSG : les confidences de Laurent Blanc sur la Ligue des Champions et Luis Enrique

Il a disparu du paysage médiatique français depuis 2023 et son départ de l’OL. Depuis quasiment deux saisons, Laurent Blanc fait le bonheur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Arrivé pour renverser la domination du géant Al-Hilal au pays, le technicien français a réussi, avec l’aide des Français Karim Benzema, N’Golo Kanté et Moussa Diaby (mais aussi l’Algérien Houssem Aouar) a récupéré le titre de Champion d’Arabie saoudite.

Laurent Blanc heureux pour le PSG

De quoi lui permettre d’avoir une solide réputation sur le continent. Actuellement en pleine préparation estivale au Portugal à l’Algarve, l’ancien coach du PSG a accordé une interview pour le quotidien catalan Sport. Et il n’a pas échappé aux questions sur le PSG, qu’il a entraîné pendant trois ans, sur la victoire en Ligue des Champions, mais aussi sur Luis Enrique qu’il a connu au Barça en tant que joueur. Selon lui, le sacre parisien est logique et a récompensé la détermination du président Nasser Al-Khelaïfi.

«Si j’étais heureux du sacre du PSG ? Beaucoup, car quand j’étais là-bas, l’objectif principal était de gagner la Coupe d’Europe, et tout le monde disait que le PSG ne la gagnerait jamais, que ça ne valait pas la peine d’investir autant d’argent. J’avais un avis complètement opposé. Je leur ai dit : "Non, je pense que vous avez tort". Beaucoup de gens, pas seulement dans la presse, mais aussi parmi les experts du football, les soi-disant experts, disaient qu’ils ne gagneraient jamais la Ligue des champions, que s’ils ne la gagnaient pas avec Messi, Mbappé, Neymar… Je leur ai dit que s’ils continuaient à investir, tôt ou tard, ils la gagneraient. Et c’est ce qui s’est passé. Et ce n’est peut-être pas encore fini. Peut-être qu’ils la gagneront à nouveau parce qu’ils investissent beaucoup, qu’ils engagent d’excellents entraîneurs», a-t-il ainsi lancé avant de se confier sur le rôle de Luis Enrique.

L’hommage à Luis Enrique

«En raison des revers précédents, ils ont changé leur politique : recruter moins de joueurs et jouer en équipe. Luis Enrique, c’est un gars très exigeant. Il doit l’être encore plus avec ses joueurs qu’avec lui-même. Et il l’était. Il pouvait jouer à tous les postes : arrière droit, ailier droit, milieu de terrain, défenseur, attaquant. C’était le gars qui marquait des buts, défendait, attaquait… Il était très bon. Maintenant, il prône aussi un jeu de possession, de volonté de balle, de mouvement et de compétition. C’est sa vision du jeu. Je ne peux qu’être d’accord et la partager. Il est aussi courageux. » Dans la foulée, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux a aussi donné son avis sur les meilleures équipes d’Europe au niveau du jeu. Et il a un avis tranché.

«Ce sont toujours plus ou moins les mêmes équipes qui divertissent. Je connais des entraîneurs qui prônent un jeu offensif, et je préfère voir une équipe comme ça, qui prend des risques, plutôt qu’une équipe qui défend. Chacun a sa propre vision. Regarder le PSG cette année a été très intéressant. Et Barcelone aussi ! Quand je regarde les demi-finales de Ligue des champions entre le Barça et l’Inter, deux équipes diamétralement opposées, où il y a une équipe qui crée le jeu, qui marque, je me rends compte que l’équipe qui ne fait que défendre marque quand même quatre buts à Barcelone… Quel plaisir ! On arrive à la fin du match et on se dit : « Putain, j’ai passé un super moment, j’ai vu des buts, j’ai vu des belles actions, j’ai vu un gardien qui a fait des arrêts et un ailier droit (Lamine) qui a fait des choses extraordinaires du pied gauche. Il y a aussi Manchester City, qui nous enchante depuis de nombreuses années.» Voilà qui est clair.