Paulo Fonseca annonce son groupe pour le stage de l’OL

L’Olympique Lyonnais s’apprête à décoller en direction de l’Autriche pour son stage de pré-saison. Il doit affronter Hambourg demain pour ce qui sera le 3e match amical de l’été dans un format un peu particulier de 120 minutes. Paulo Fonseca vient de communiquer son groupe de 26 joueurs.

La suite après cette publicité

En instance de transfert vers Leeds, Lucas Perri n’est pas du voyage. Paul Akouokou non plus n’est pas présent mais les deux nouvelles recrues que sont Ruben Kluivert et Afonso Moreira sont bien là. Enfin, les jeunes Achraf Laaziri et Islamdine Halifa sont redescendus en réserve.