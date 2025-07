Strasbourg a bouclé l’arrivée d’un attaquant pour 20 M€

Depuis son rachat en 2023 par le consortium américain BlueCo, également propriétaire de Chelsea, Strasbourg continue de s’affirmer comme l’un des grands animateurs du marché français. L’été dernier, le Racing avait fait parler sa fièvre acheteuse, avec plus de 60 millions d’euros dépensés sur presque 10 joueurs. À l’évidence, ce record sera encore battu cet été, surtout que Strasbourg ambitionne d’exister en Ligue Europa Conférence. Si Marc Keller a souvent rejeté l’appellation «succursale de Chelsea», son club devrait encore s’appuyer sur l’axe Londres - Strasbourg dans les prochains jours.

Dans cette optique, Mamadou Sarr (vendu à Chelsea cet été pour 15 M€) va revenir sous la forme d’un prêt, comme le prometteur gardien belge Mike Penders (19 ans), ainsi que le prodige équatorien Kendry Paez (18 ans). Mathis Amougou a, lui, été vendu 15 millions d’euros au Racing… six mois après avoir quitté l’ASSE pour les Blues. Il n’est pas le seul à avoir débarqué dans le cadre d’un transfert sec puisqu’Andrew Omobamidele est arrivé de Nottingham Forest contre 10,5 M€, Soumaïla Coulibaly de Dortmund pour 7,5 M€, Pape Demba Diop de Zulte Waregem pour 7 ou encore Maxi Odeyele du Legia Varsovie pour 6. Quant à Valentin Barco et Samuel Amo-Ameyaw, leurs options d’achat, respectivement fixées à 10 et 7 M€, ont été levées.

Un futur international argentin à Strasbourg

À plus d’un mois de la fermeture du marché, Strasbourg a donc déjà dépensé pour plus de 63 millions d’euros. Et a priori, le plus gros reste à venir. Grâce à la vente d’Habib Diarra à Sunderland pour 31 millions d’euros, le Racing a encore la surface financière pour réaliser de gros coups, et d’après Estadio Deportivo, un gros transfert vient d’être bouclé en Espagne. Il s’agit de celui de Joaquin Panichelli (22 ans), dont le nom avait déjà été évoqué ces derniers jours pour rejoindre l’Est de la France.

Ce vendredi, le média espagnol assure qu’un accord total a été trouvé entre Strasbourg et Alavés pour l’attaquant argentin d’1m88. Auteur de 21 buts et 8 passes décisives en 44 matchs de D2 espagnole cette saison à Mirandés, Panichelli présente un profil assez similaire à celui d’Emanuel Emegha. Ces dernières semaines, Villarreal en avait fait l’une de ses priorités pour remplacer Thierno Barry, mais c’est bien Strasbourg qui a raflé la mise. L’ancien joueur de River Plate va rapporter 20 millions d’euros, bonus compris (16 + 4) à Alavés. Ce transfert pourrait ainsi rejoindre celui d’Abakar Sylla en tête des plus gros achats de l’histoire de Strasbourg. En Argentine, il se murmure que Lionel Scaloni pourrait d’ailleurs convoquer Panichelli en sélection lors du prochain rassemblement. Preuve que Strasbourg ne s’est peut-être pas trompé.