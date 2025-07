Le PSG fait un grand pas en avant pour Lucas Chevalier !

La situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma demeure floue au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international italien n’a toujours pas avancé les discussions en vue d’une prolongation, malgré les déclarations rassurantes faites par son entourage ces derniers mois. Depuis la fin de la Coupe du monde des clubs, aucun mouvement n’a été observé entre les deux parties. En interne, certains signes laissent penser que le club parisien envisage sérieusement un changement à ce poste clé, d’autant plus que Donnarumma lui-même a confié en privé, avant même la fin de la saison européenne, qu’un départ cet été n’était pas exclu. Si sa place de titulaire n’est pas officiellement remise en cause, les intentions du PSG de recruter Lucas Chevalier en disent long sur les incertitudes qui entourent son avenir et surtout les négociations en stand by.

Ce matin, selon nos informations, Galatasaray a intensifié ses contacts pour tenter d’attirer Donnarumma en Turquie. Le club stambouliote, ambitieux sur le marché des transferts et qualifié pour la Ligue des champions, rêve d’un coup d’éclat avec le gardien champion d’Europe. Cependant, une telle opération reste complexe sur le plan financier et dépendra surtout des mouvements du PSG et de l’évolution du dossier Chevalier. Par ailleurs, une rumeur persistante en Angleterre évoque l’intérêt de Chelsea, en quête de stabilité au poste de gardien après une saison décevante sur ce plan. Le club londonien surveille attentivement la situation du portier italien, sans avoir pour l’instant formulé d’offre concrète. Donnarumma, à 26 ans, reste une valeur sûre sur le marché européen, mais son avenir immédiat dépendra largement des choix stratégiques du PSG dans les prochaines semaines.

Lucas Chevalier se rapproche

Selon les informations de L’Équipe, le Paris-Saint-Germain a franchi une nouvelle étape dans sa volonté de recruter Lucas Chevalier, le jeune gardien du LOSC. Suivi de longue date, le portier de 23 ans a trouvé un accord de principe avec le club de la capitale autour d’un contrat de cinq ans. Les discussions entamées il y a plusieurs jours entre les deux parties ont avancé rapidement, et il ne resterait désormais que des détails à régler entre le joueur et le PSG. Cette initiative parisienne devrait logiquement ouvrir des négociations formelles avec le LOSC, qui, selon L’Équipe, ne cédera pas son gardien pour moins de 40 millions d’euros. Le président lillois Olivier Létang, réputé pour sa fermeté dans les négociations, attend une offre ferme, tandis que Paris a déjà intégré ce montant dans ses réflexions budgétaires. Le club nordiste anticipe déjà ce départ et explore des pistes à l’étranger pour assurer la succession de Chevalier.

Toujours selon L’Équipe, cette avancée concrète du PSG dans le dossier Lucas Chevalier pourrait être interprétée comme un signal fort quant à l’avenir incertain de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat en 2026, le portier italien n’a toujours pas prolongé, et aucun progrès n’a été réalisé depuis la Coupe du monde des clubs. En privé, Donnarumma aurait d’ailleurs déjà évoqué un possible départ, malgré un discours plus rassurant en public. Des clubs comme Manchester United et Manchester City, déjà intéressés en juin, restent attentifs à la situation du champion d’Europe. Le PSG souhaite d’abord sécuriser l’arrivée de Chevalier avant d’ouvrir officiellement la porte à un transfert de Donnarumma, laissant entrevoir un possible changement de hiérarchie dans les buts parisiens.