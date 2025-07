Bilal El Khanouss suivi par Crystal Palace et le RB Leipzig

Recruté l’été dernier à Genk contre un chèque de 25 M€, le milieu offensif marocain Bilal El Khanouss était tout heureux de découvrir la Premier League avec Leicester City. Mais cette découverte ne s’est pas passée de la meilleure des manières puisqu’elle s’est achevée par une relégation en Championship. Et El Khanouss, qui avait signé un contrat de 4 ans, pouvait se demander ce que l’avenir lui réserverait.

Selon nos informations, plusieurs clubs l’ont placé sur leur shortlist, dont Crystal Palace et le RB Leipzig. Le premier a peur de perdre Eberechi Eze, courtisé sur ce mercato, et le second se prépare au départ de Xavi Simons. Et les deux ont fait d’El Khanouss une solution en cas de vente. De quoi le sortir par le haut de sa situation à Leicester.