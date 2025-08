John Textor et Nottingham Forest préparent encore un sale coup

À Lyon, John Textor ne s’est pas fait des amis. L’homme d’affaires américain, qui a été tout proche d’envoyer les Gones en Ligue 2, n’a jamais fait l’unanimité, sauf peut-être contre lui. Son attitude, sa gestion calamiteuse du club ou encore sa relation avec Nottingham Forest ont été pointées du doigt. Concernant ce point, les Gones ont appris une mauvaise nouvelle puisqu’ils vont devoir lâcher 8 M€ pour recruter Matt Turner, qui devait être qu’un n°2. Un dossier bouclé par John Textor avant qu’il ne passe la main à Michele Kang à la présidence. Malgré les tentatives des Lyonnais, qui avaient mandaté un avocat afin de capoter cette opération, l’écurie anglaise a eu gain de cause et va donc céder son gardien pour un prix bien plus important que la véritable valeur du gardien, évalué à 2,5 M€.

Les pensionnaires du Groupama Stadium ont trouvé une solution pour limiter la casse. Selon L’Equipe, Turner ne passera même pas par Lyon, où il va signer 3 ans, et va rejoindre New England Revolution en MLS. Les dirigeants rhodaniens ont d’ailleurs intégré une option d’achat non-obligatoire et ils ont aussi fait en sorte que la franchise américaine prenne en charge l’intégralité du salaire de Matt Turner. Un joueur qui est malgré tout une belle épine dans le pied de l’OL et une belle vente pour Nottingham Forest, qui a trouvé un distributeur automatique de billets à Lyon. En effet, ce n’est pas le premier deal entre les deux clubs qui fait beaucoup parler.

Textor-Marinákis, une association qui paye

Orel Mangala a été prêté à l’OL avant d’être acheté définitivement pour environ 23,4 M€. Mais Nottingham Forest a conservé un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Il y a un an, Moussa Niakhaté a été transféré pour 31,9 M€. Un prix jugé excessif. Le joueur en a d’ailleurs parlé hier : «je suis venu à Lyon comme si j’avais coûté 5 millions ou 32, je n’ai aucun souci là-dessus. Le prix de ce transfert, on m’en a parlé, on m’en parle, on m’a jugé par rapport à ça. C’est le jeu. Ces 32 millions viennent de cette économie du foot. Je ne peux pas critiquer ça. On ne peut pas prendre que les avantages, on est pro dans son intégralité.»

Mais Textor et Marinákis comptaient faire d’autres transferts entre les deux clubs amis. L’Américain a évoqué les noms de Rayan Cherki et de Malick Fofana, les deux plus fortes valeurs marchandes, avec l’écurie anglaise. Mais le Français a signé à City et le Belge privilégie un club évoluant en C1. Cet été, il a aussi été question de la signature Danilo, milieu de Forest qui a été blessé une grande partie de la saison. Un montant de 25 M€ a été évoqué. Mais il a finalement rejoint Botafogo. Un club qui a notamment accueilli quelques joueurs brésiliens, notamment Igor Jesus et Jair Cunha. Ce qui pourrait d’ailleurs devenir une habitude puisque les patrons de Botafogo et de Nottingham Forest comptent s’unir.

Inclure Botafogo dans le groupe du Grec

En effet, Globo Esporte révèle ce vendredi que Textor et Marinakis discutent depuis plusieurs semaines de l’inclusion de Botafogo dans le réseau de clubs de Nottingham Forest. L’Américain souhaite séparer très rapidement l’écurie brésilienne d’Eagle Football grâce à l’aide de son ami. Ce dernier compte ainsi racheter les parts de Botafogo à Eagle Football et intégrer le club à sa multipropriété où figurent également l’Olympiacos (Grèce) et Rio Ave (Portugal). Son plan est de laisser Textor à la tête des opérations quotidiennes au sein du Glorioso. Mais avant cela, il y a plusieurs étapes à franchir. Globo Esporte explique que Textor va ouvrir une société aux Îles Caïmans, dont il sera l’actionnaire majoritaire. Le Grec, lui, serait un actionnaire minoritaire.

Dans sa nouvelle société basée dans le paradis fiscal des Caraïbes, Textor, qui y gérera Botafogo, souhaite également inclure RWDM Bruxelles, anciennement connu sous le nom Molenbeek. Un autre club actuellement détenu par Eagle. La justice brésilienne a d’ailleurs gelé les parts d’Eagle au sein du club brésilien car Botafogo aurait «généré une quantité significative d’argent» pour couvrir les pertes de l’OL selon l’AFP. Textor, qui est en conflit avec Ares Management, souhaite résoudre rapidement ses litiges, lui qui aurait déjà soumis une première offre de rachat des actions. GE assure qu’Ares devrait faire une contre-offre et qu’une issue heureuse est possible. Après cela, John Textor pourra avancer sur ses projets, lui qui devrait devenir un actionnaire minoritaire du groupe de Marinákis à l’avenir. Les cadeaux faits au Grec ont visiblement été appréciés…