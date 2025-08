Chelsea a validé la piste Garnacho

Ce pourrait bien être l’un des transferts les plus étonnants de l’été. Chelsea est bel et bien intéressé par Alejandro Garnacho, l’ailier argentin de Manchester United. Surprenant à plus d’un titre, puisque le club londonien dispose déjà de nombreuses options offensives, qu’il s’agit d’un club rival et enfin parce que le joueur de 21 ans a été mis à l’écart à MU en raison d’un comportement qui ne plait plus en interne.

Pour autant, le Daily Telegraph explique que Chelsea a pris le temps de mener son enquête sur la personnalité du joueur et qu’il est jugé compatible avec le projet mis en place chez les Blues. Ces derniers sont donc prêts à le sortir de l’impasse, et attendent désormais que Manchester United se renforce offensivement avant de passer à l’action pour Garnacho.