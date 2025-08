Le PSG annonce une arrivée

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a une évolution au sein de son département médical. La nouvelle a été officialisée dans un communiqué de presse publié par les pensionnaires du Parc des Princes. «Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la nomination de Juan José Morillas au poste de Responsable du pôle Nutrition pour l’ensemble du club, sous la supervision de la Direction Médicale. Présent au club depuis l’été 2022 en tant que nutritionniste de l’équipe professionnelle, Juan José Morillas élargit désormais ses responsabilités à l’ensemble des sections sportives du Paris Saint-Germain. Intégré au département médical et performance, il aura pour mission de faire valoir son expertise et sa méthodologie, tout en coordonnant les stratégies nutritionnelles les plus adaptées aux besoins de nos athlètes.»

Le club de la capitale en a profité aussi pour annoncer une arrivée. «Par ailleurs, après étude de plusieurs candidatures, c’est celle de Sergi Mateo qui a été retenue par la Direction Médicale pour prendre en charge l’équipe professionnelle. Ancien nutritionniste du Girona FC, Sergi Mateo prendra ses fonctions dès la reprise de l’entraînement, le 6 août 2025.» Une information révélée hier par Mundo Deportivo, qui a précisé que c’est Luis Enrique qui a poussé pour la venue de l’homme de 39 ans, qui était en poste depuis 10 ans à Girona.