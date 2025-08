Le Real Madrid est de retour au boulot

Clap de fin pour les vacances de toute la délégation du Real Madrid. Les joueurs et tout le staff des Merengues entament la pré-saison ce lundi à 10 heures du matin, rappelle le journal Marca. Après les habituels tests physiques de reprise, le premier entraînement est programmé à 18 heures, à Valdebebas. En raison de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, où le Real Madrid a atteint les demi-finales (défaite 4-0 contre Paris), le club madrilène a terminé sa saison 2024-2025 le 9 juillet dernier.

Cette période de préparation extrêmement courte avant le prochain exercice représente un véritable défi pour le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, qui ne dispose que de deux semaines et d’un match amical contre le WSG Tirol (Autriche) avant la première journée de Liga, à domicile face à Osasuna (19 août). Endrick et Franco Mastantuono ne seront pas disponibles pour le technicien espagnol ce lundi. Le premier se remet encore d’une blessure. Le second, recruté à River Plate pour environ 45 millions d’euros, devra attendre le 14 août pour être à disposition d’Alonso, soit le jour de ses 18 ans.